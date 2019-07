Ed Sheeran rompió el silencio sobre la polémica entre Taylor Swift y su antigua casa disquera

Ed Sheeran está rompiendo su silencio en la pelea entre su amiga Taylor Swift y el magnate de la música Scooter Braun.

Después de que varias celebridades acudieron en defensa de Taylor sobre sus afirmaciones de que la adquisición de Big Machine Label Group por parte de Scooter Braun (y con ello, todo su catálogo de música existente) fue una sorpresa incómoda, los fanáticos se preguntaron por qué Sheeran no había hablado.

Tomaron su Instagram para preguntarse por qué permaneció en silencio en medio de la controversia. El cantante de "Shape of You" siempre ha sido amigo de Swift, quien le dio un impulso a su carrera al colaborar en la música en 2012 y luego pedirle que abriera para su Red Tour en 2013.

Una persona le dio el beneficio de la duda escribiendo: "¿Por qué no lo dejan en paz con esa cosa de Taylor? Simplemente porque no publicó nada, no significa que no la esté apoyando, quizás él esté hablando con ella ahora mismo, quién sabe".

Sheeran respondió al comentario, escribiendo: "He estado hablando directamente con ella, como siempre lo hago".

Taylor Swift escribió un largo post de Tumblr el domingo, llamando a la discográfica "su peor escenario". También acusó a Braun de someterla a "intimidación incesante y manipuladora" durante años y de "controlar a una mujer que no quería estar asociada" con él.

