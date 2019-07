"Diana se habría enfrentado a Meghan Markle": confidente de la princesa de Gales

Unas explosivas declaraciones de una confidente de la princesa Diana de Gales levantan revuelo en Londres. Lady Colin Campbell aseguró que su amiga no estaría tan contenta con Meghan Markle como nuera. La socialité británica asegura que Lady Di se habría enfrentado a la esposa de su hijo menor, el príncipe Harry.

En una entrevista para la revista News!, aseguró que Diana no estaría “extasiada” por la elección de Harry. “Creo que Meghan y Diana son personalidades suficientemente similares para que haya un potencial de conflicto”, afirmó. Está segura que habría sido un escollo entre ambas.

