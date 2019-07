Viñuela genera indignación tras entrevistar a elenco de "Stranger Things" para "Good Taste"

Este martes, José Miguel Viñuela entrevistó a los actores Charlie Heaton, Natalia Dyer y Joe Keery, quienes forman parte del elenco de Stranger Things, la exitosa serie de Netflix.

El animador conversó en exclusiva con los jóvenes durante un enlace en vivo para el matinal Mucho Gusto, en el que hablaron sobre la tercera temporada de la producción que se estrenará el próximo 4 de julio.

Sin embargo, el diálogo se produjo de una manera muy particular debido al extraño inglés pronunciado por Viñuela. El animador desarrolló una especie de spanglish que no convenció a los entrevistados y mucho menos a los televidentes.

Los actores lo observaron con evidente confusión en sus rostros. Y es que el animador se dirigió a ellos con extrañas preguntas que, al parecer, estos no lograban entender.

Y como si fuera poco, el panelista del Mucho Gusto también tradujo el nombre del matinal a Good Taste, como una manera de hacerse entender. Una designación que fue repetida en varias ocasiones, y que generó indignación en redes sociales.

El hecho no pasó desapercibido por los televidentes, cuya molestia se hizo sentir a través de Twitter. Y mientras que algunos repararon en los rostros de los jóvenes, otros compararon el momento con la entrevista que realizó Lucho Jara a Robbie Williams en el pasado.

Según Viñuela, el nombre del programa #MuchoGusto en inglés es Good Taste… No se supone que "mucho gusto" es el equivalente a la frase "nice to meet you"?

🤦🏻‍♂️

— Jonathan Alfaro (@JAM_89) July 2, 2019