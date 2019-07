Protagonista de You revela su embarazo con la foto más tierna

Shay Mitchell, la protagonista de "Pretty Little Liars" y "You" compartió a través de un video en su cuenta de Youtube que se encuentra esperando a su primer hijo junto a su novio Matte Babel y poco después a través de su cuenta de Instagram con una fotografía de su "baby bump", la cual recibió felicitaciones por parte del elenco de Pretty Little Liars.

Shay Mitchell revela su embarazo de seis meses

En el video Shay dijo sentirse nerviosa y emocionada a la vez por construir una nueva familia y dijo que había esperado para anunciar su embarazo hasta que ya no podía ocultarlo más.

Actualmente, la actriz lleva seis meses de embarazo en los que asegura haber aprendido varias cosas sobre la maternidad y sobre sí misma y está muy emocionada por aprender aún más.

En el clip, la famosa reveló que quiere que sus seguidoras puedan ver el proceso del embarazo de manera real por lo que piensa compartir una serie de videos que retratan su vida a partir del momento en que supo que estaba embarazada hasta que dé a luz a su bebé.

La noticia llega un año después de que Shay revelara que había sufrido un aborto a través de sus redes sociales, pues quería compartir con sus seguidores algo de "autenticidad" sobre su vida, en ese momento ella declaró que deseaba ser madre y ahora lo ha cumplido junto a su pareja actual.

