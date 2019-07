Las trágicas palabras de Gianni Versace a la princesa Diana días antes de su muerte

View this post on Instagram

About Diana: "There is a kind of serenity. I had a fitting with her last week [in June 1997, two months before her tragic death] for new suits and clothing for spring, and she is so serene. It is a moment in her life, I think, when she's found herself – the way she wants to live." Gianni Versace, Italian fashion designer ■ قالوا عن ديانا: "يوجد بها شيء كالنقاء يثير السكون في النفس. لقد التقيت بها اﻷسبوع الماضي لتجربة عدد من الملابس الرسمية وفساتين السهرة من مجموعة اﻷزياء الخاصة بي؛ والتي أطلقتها في فصل الربيع [يقصد في شهر يونيو عام 1997، قبل وفاتها بشهرين]. إنها راقية وهادئة جدا. أعتقد بأنها تعيش لحظة معينة في حياتها اﻵن، تلك اللحظة التي وجدت فيها ذاتها والطريقة التي تود أن تقضي بها حياتها القادمة." جياني فيرساتشي، مصمم أزياء إيطالي ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب