Revista desata polémica al afirmar con esta foto que Lady Gaga está embarazada de Bradley Cooper

Algo especial Tengo claro que no soy una entendida de cine, pero aunque solo sea a título personal, y subjetivo, diré que me ha encantado la película. Creo que lo de traspasar la pantalla en este caso se ha quedado corto. Creo que el hecho de que nos llegara a emocionar a mi marido y a mi, cosa que no pasaba desde hacía mucho, es extraordinario y creo, o al menos me gusta pensar que no es solo por la autenticidad, en los personajes, personalidades bien descritas y una riqueza interior que no termina de explosionar. Tampoco porque su amor sea creíble, un amor profundo, creo como decía que es porque adivino de forma arriesgada que los dos son personas especiales, de las que me gustan a mí, complejas pero sinceras, cero falsas y con una dosis increíble de belleza interior. #ladygagaybradleycooper A mi me habéis tocado el corazón con vuestra peli @ladygaga @bradley_cooper.official