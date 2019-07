La hermosa acción del príncipe William en el cumpleaños de la princesa Diana

El príncipe William sorprendió a los simpatizantes que se habían reunido en las afueras del palacio de Kensington en Londres para celebrar lo que habría sido el cumpleaños número 58 de la madre, la princesa Diana, el lunes primero de julio.

Un grupo de fanáticos se reunió frente a las puertas desde las 5:30 a.m. para celebrar una vigilia de la fallecida princesa, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico en 1997.

El príncipe de 37 años de edad sorprendió a los simpatizantes cuando salió por las puertas del palacio para hablar con ellos.

Among those he met was ‘superfan” John Loughrey who was left ‘shaking’ by the encounter. ‘William told me that he knew we had been coming here for 22 years and thanked us for what we were doing for his mother, ‘ he said. pic.twitter.com/3fyFr2dtIW

— Rebecca English (@RE_DailyMail) July 1, 2019