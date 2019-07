Justin Bieber dedica su nuevo tema a Selena Gómez para decirle adiós para siempre

Justin Bieber se ha despedido de Selena Gómez para siempre con su tema más reciente ‘Don't Check on me’, compuesto por Chris Brown.

Así lo han asegurado sus fans en las redes sociales, pues la letra parece ser una indirecta para su ex.

"Puedo estar en tu cabeza pero no te preocupes por mí, no. Mi corazón vuelve a estar entero, no me falta un latido, no. No estoy perdiendo el sueño, no”, dice parte del tema.

Sus seguidores están seguros que va dedicada a Selena y especulan que la cantante le habría escrito a Justin por esta estrofa.

“No te lo tomes de manera personal pero ahora no te puedo contestar. Estoy distante porque no quiero que me encuentres ahora. No dejes que los fantasmas de nuestro pasado influyan en mi futuro.Estoy libreado. Ya no tengo más lágrimas. No busques más empatía de mí en los próximos años. Oh no, no necesito tu compasión", es parte del tema de despedida.

Sin embargo, Selena ha demostrado en muchas oportunidades que ya no piensa en su ex y se encuentra feliz sin él.

Y así lo demostró al borrar la última foto que tenía con Justin en sus redes.

