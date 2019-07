Jennifer López impacta con unas fotos sin maquillaje y jugando con sus hijos

Si hay una celebridad que demuestra que es posible verse mejor con la edad, es Jennifer López.

Antes de cumplir 50 años en julio, no muestra signos de desaceleración en el corto plazo, ya que sigue con sus entrenamientos intensos, continúa moviendo su gira "It´s My Party" y disfruta de su compromiso con el ex jugador profesional de béisbol Alex Rodríguez.

Chayanne irresistible: 6 fotos que nos demuestran que con 51 años cada día está más sexy El tiempo no ha pasado por él.

En una nueva serie de historias de Instagram publicadas hace días, Jennifer publicó una selfie relajada, sin maquillaje, junto con algunos momentos dulces de paseo con sus hijos Max y Emme. "Mis momentos favoritos", subtituló una de las fotos.

Para sorpresa de nadie, se ve absolutamente radiante.

J.Lo ha sido bastante abierta sobre cómo su rutina de belleza y belleza ha cambiado totalmente la forma en que se ve a sí misma.

"Veo fotos de mí misma en mis veinte años y digo: '¡Oh, me veo mejor ahora!"", dijo a Us Weekly en 2015.

Ella obviamente está haciendo algo bien, y su dedicación no es una broma. La cantante casi nunca se salta de un entrenamiento, a menudo se enfrenta a retos de acondicionamiento físico extremadamente difíciles con su prometido y come una dieta rica en nutrientes, llena de verduras y proteínas. En enero, A-Rod se unió a ella en un desafío sin azúcar, sin carbohidratos, que incluso ella admitió que fue muy duro de cumplir.

FOTOS: Las dos caras de Thalía, mira el antes y después de maquillarse que muchos critican Es mucha la diferencia.

Si bien todas estas cosas sin duda juegan un papel en mantener su brillo juvenil, la cantante y actriz dice que también hace un esfuerzo por mantenerse al día con una rutina simple de cuidado de la piel, siempre se lava la cara después de un entrenamiento, humecta diligentemente y se aplica crema protectora.

Te recomendamos en video