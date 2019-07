“Si lo deseas todo es posible”: La inspiradora frase de Cori Gauff, la quinceañera que derrotó a Serena Williams

Una nueva estrella se erige en el mundo del tenis. Una figura sigue en ascenso y promete ser toda una revelación en muy poco tiempo. Se trata de la estadounidense Cori Gauff, una joven que ya hizo ruido convirtiéndose en la jugadora más joven que lograba el acceso a Wimbledon con solo 15 años y 110 días.

Ella desde ya se le compara con las súper estrellas del “deporte blanco”, Serena y Venus Williams, que son dos décadas mayores que la propia Gauff. En su maratónico ascenso mantiene una sola línea: seguir ganando con la raqueta y alzarse con un “Grand Slam”.

Cuando las cosas no salen bien en un juego, la inexperiencia aflora y ella se salta el protocolo. Incrédula, estrecha en primer lugar la mano al árbitro y después hinca la rodilla junto a su banquillo, tratando de digerir lo ocurrido.

Se consagró cuando venció recientemente a Venus William. Fue la victoria más precoz en el torneo desde 1991. Entonces derribó la puerta su compatriota Jennifer Capriati, con 15 años y 96 días.

“Ahora mismo no sé explicar qué siento…”, dijo Gauff nerviosa, con la voz temblorosa en esa oportunidad ante tamaño hazaña.

A los 10 años ya había firmado su primer contrato, con la multinacional estadounidense Nike, y hoy día acumula un millón de dólares en ganancias por los patrocinios.

“Es una competidora increíble”, la define Patrick Mouratoglou, el técnico de Serena y por cuya academia ha pasado la estadounidense, nacida en Atlanta.

“Ahora mismo estoy viviendo un sueño ahora”, dijo recientemente en una entrevista. “Soñar no cuesta nada y si lo deseas todo es posible, no quiero dejar de soñar nunca”, agregó la joven.

“Ella (Venus) me ha dicho que continúe así. Yo le he dado las gracias por todo lo que hizo. Yo no estaría aquí si no fuera por ella. Venus me inspiró y siempre quise decírselo”, expresó feliz la debutante, que de repente encontró todos los ojos del planeta tenis sobre ella.

Hay quienes le comparan con Serena Williams por la determinación en el juego y el ascenso mediático que ha protagonizado desde hace un par de años, y los hay quienes la asemejan a la propia Venus por su fisionomía longilínea y su estar reposado.

En cualquier caso, Gauff parece un híbrido de las dos: Serena y Venus. Es agua y fuego a la vez, pasión y juventud.

