FOTOS: Selena Gómez pasea por las calles de México con un impactante look

Selena Gómez ha sorprendido a todos con una visita repentina a México, y es que la famosa celebridad fue vista paseándose por las calles y playas del país.

El gobernador de Nayarit agradeció la visita de la celebridad y publicó algunas imágenes."Es un gusto saber que la actriz y cantante internacional ha elegido la playa de Sayulita para vacacionar", escribió en sus redes sociales Antonio Echevarría.

Selena Gomez yesterday in Punta Mita, Mexico. pic.twitter.com/njwe59874l

Sin embargo, medios locales aseguran que la cantante de 26 años visitó Sayulita, ubicado al oeste de México.

A través de las redes comenzaron a circular las imágenes de Selena en el país con una camiseta que tenía la bandera de la comunidad LGBT, demostrando su apoyo a la comunidad justo el fin de semana que se realizó la marcha del Orgullo LGBTI+.

Selena se mostró más feliz que nunca y no dudó en fotografiarse con sus fans, quienes la llenaron de halagos en todo momento.

En una de las imágenes, la exchica Disney se encuentra frente a una tienda de dulces y comida tradicional mexicana.

Según reporte de sus fanáticos, Selena llegó este domingo a la tarde al aeropuerto de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, otro destino turístico importante en México.

Sin duda, México se ha convertido en uno de los destinos favoritos de Selena, pues cada vez que tiene oportunidad no duda en vacacionar en el país.

Can we just apreciar lo hermosa que se veía Selena Gomez en México? 🥺♥️ pic.twitter.com/GxLeQTx7Xp

— ESTÉS EN DONDE ESTÉS.💙 (@nury_hansen) July 1, 2019