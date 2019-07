Princesa árabe huye de su país luego de ser torturada por tres años

View this post on Instagram

#royalbirthday: Buon Compleanno alla Principessa Haya di Giordania 🇯🇴👑🎂🎉 È la figlia del Re Hussein di Giordania con la sua terza moglie, la Regina Alia, e la sorellastra dell'attuale Re Abdullah II. La Principessa Haya è una delle mogli dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum di Dubai #royalbirthday: Happy Birthday to Princess Haya of Jordan 🇯🇴👑🎂🎉 She is daughter of King Hussein of Jordan with his third wife, Queen Alia, and the half-sister of King Abdullah II. Princess Haya is a junior wife of the United Arab Emirates' prime minister, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.