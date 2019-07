Pancho Saavedra recurre a terapia tras grabar tercera temporada de "Contra viento y marea": "Tengo que tener ayuda psicológica"

El pasado domingo comenzó la tercera temporada de Contra viento y marea, el programa sobre parejas que hacen lo imposible para llegar al altar, y que es conducido por el animador Pancho Saavedra.

El primer capítulo del nuevo ciclo, retrató la historia de Diego y Valentina, una pareja de porteños que atravesaron varios conflictos antes de su matrimonio, y que forma parte de los 13 casos que se mostrarán en el docureality de Canal 13.

La lucha de dos mujeres contra la homofobia y una pareja que persigue la felicidad pese al cáncer, son otros de los sucesos que abordará el espacio, y que sin duda dejaron una marca en el animador, que actualmente se encuentra con terapia psicológica.

"Contra viento y marea" estrena tercera temporada con emotivo capítulo Diego y Valentina no contaban con el apoyo de su familia para casarse

En conversación con La Cuarta, Pancho Saavedra reconoció que acudió por ayuda para poder sobreponerse a estos casos. "Es difícil. He aprendido que las cosas me duelen y aunque uno trata de hacer algo, te tienes que desconectar en algún minuto… Me hacen reiki, voy al sicólogo una vez a la semana, tengo que tener ayuda sicológica", dijo.

Consultado por las razones que lo llevaron a recibir ayuda profesional, explicó que fue por las situaciones que presenció. "Te detienes y piensas: 'Se me murió un novio, se murió un niño con el que estuve dos meses grabando. Lo ayudé a casarse, moví una ambulancia, la Teletón, a todo el mundo para que Ricardo fuera feliz, hasta el último minuto de su vida y después tengo la posibilidad de despedirme de él en una ánfora…"", detalló.

Finalmente comentó: "a veces uno no se da cuenta de todo lo que esto te afecta hasta que vas a un sicólogo… porque soy comunicador, salgo en la tele, pero primero soy una persona".

"Vivo como rica y no soy rica": Helhue Sukni confiesa que está tapada en deudas "Me compro autos grandiosos y con cuea he pagado las manillas del auto", reconoce la "abogada de los narcos"

Te recomendamos: