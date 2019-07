Kylie Jenner le rogó a su hermana Kim Kardashian que no le hiciera 'bullying' a Jordyn Woods por Tristan Thompson

Para la familia Kardashian no fue fácil luchar con el escándalo provocado por la infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian, nada más y nada menos que con Jordyn Woods, mejor amiga de Kylie Jenner.

Durante el final de temporada de Keeping Up With The Kardashians, exploraron cómo fue el momento en que explotó la 'bomba' en la familia y cómo fue lidiar con esto.

Thompson, de 28 años, presuntamente engañó a Khloé, de 35 años, apenas unos días antes de que diera a luz a su hija en abril de 2018, explicó la revista People.

Aunque se reconciliaron , su relación nunca se recuperó por completo , pero se acabó para siempre desde que se conoció la noticia de que se besó con Jordyn Woods en febrero.

Durante una escapada a Palm Springs con las hermanas Kim Kardashian West y Kourtney Kardashian y su amiga Malika Haqq filmadas para el episodio del domingo por la noche, Khloé explotó de ira.

Una llamada por FaceTime del amigo de Thompson, Savas, dijo que el jugador de la NBA aún insistía en que no podía recordar nada y negó que besara a Woods, pero Khloé no creyó esa versión.

"¡Mentirosos!", gritó en el teléfono. "¡Me dijiste que besabas a las perras, y estás mintiendo!".

Kylie Jenner perdió a su mejor amiga Jordyn Woods

Mientras tanto, Kylie estaba lidiando con perder a su mejor amiga. Después de ver un video de la tripulación de Palm Springs sombreando a Woods en el viaje en auto , llamó a Kim llorando.

"Siento que somos más grandes que esto, somos mejores que esto. Tengo ganas de llamarla o hablar con ella en persona. Simplemente no necesitamos intimidar a nadie", dijo Kylie, y agregó que Woods había ido a su casa para recoger algunas cosas después de mudarse bruscamente.

"La mirada en sus ojos, obviamente está pasando por eso", dijo Kylie, con la voz quebrada. "Simplemente no creo que nadie se merezca esto. Deberíamos expresarnos todo en persona, sin importar lo que sintamos ”.

Esto lo dijo porque Kim previamente había compartido el mencionado video de Jordyn en la discoteca donde estaba con Tristan.

