¡Igual a su mamá! Hija de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta impacta a sus 18 años

El pasado fin de semana, la hija de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta cumplió 18 años, y los celebró a lo grande. Así quedó demostrado en una fotografía que compartió el comentarista deportivo, en la que además dejó ver lo mucho que ha crecido Maite.

"Feliz cumpleaños amada princesa mía! Ya son 18!!! 'Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer"", escribió este, citando una frase de la canción "De niña a mujer", de Julio Iglesias.

Por su parte, la panelista del Mucho Gusto le dedicó un extenso mensaje a través de redes sociales en el que destacó su fortaleza, ganas y su convicción.

"Feliz cumpleaños nena mía. Un día como hoy llegaste a nuestras vidas y nos llenaste de felicidad. Tan esperada tu llegada… Aún recuerdo ese día cuando te pusieron en mis brazos y aún te sentía calientita en mi pecho. No podía más de felicidad, me brotaban las lágrimas sólo de ver tu carita y la emoción de que estabas bien y sanita", dijo.

"Doy gracias a Dios de que me hayas elegido como tu mamá y me emociona verte día a día cómo te esfuerzas para cumplir tus sueños y superar los obstáculos que la vida te ha presentado. Has mostrado una fortaleza y convicción increíble. Luchas por eso día a día y estoy segura que lo conseguirás. Te admiro, te apoyo, te quiero y te amo hasta el infinito!!!! Feliz cumpleaños mi amada bebé!!!!", agregó.

Junto a sus palabras, Ivette Vergara adjuntó varias fotografías en las que también mostró cómo ha crecido su hija con el pasar de los años. Y si bien la joven recibió varios saludos a través de las publicaciones de sus padres, lo que mas llamó la atención fue el gran parecido que tiene con su madre.

"Hola Ivette. (Maite) Es la viva copia de su mamá. Tú formaste a tu niña. Tú eres el ejemplo para tus niños y tu familia. Siéntete orgullosa de lo que hiciste por los tuyos. Un abrazo giganta", escribió una persona.

"Feliz cumpleaños. Lo bueno que la niña es igual a la madre. Sorry Feña", dijo otra en la publicación de Fernando Solabarrieta.

