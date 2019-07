Así se enteraron William y Harry de la trágica muerte de su madre, la princesa Diana

View this post on Instagram

About Diana: "She was one of the naughtiest parents. She would come and watch us play football [at boarding school], and smuggle sweets into our socks!" Prince Harry, the princess's second son and Duke of Sussex ■ قالوا عن ديانا: "كانت واحدة من أكثر اﻷمهات شقاوة. كانت تأتي لمشاهدتنا ونحن نلعب كرة القدم [في المدرسة الداخلية]، وتخبأ الحلوى لتهريبها في جواربنا!" اﻷمير هاري، الابن الثاني لﻷميرة ودوق سوسيكس