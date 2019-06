El perturbador momento en el que Willow Smith encontró a sus padres en la cama

Will Smith y su esposa Jada Pinkett han criado a sus hijos Alejados de los tabúes sexuales, sin embargo, eso no significa que no existan límites en casa. Para sorpresa de todos, la menor de la familia, Willow Smith, vivió un perturbador momento cuando vio a sus padres teniendo relaciones íntimas.

La familia Smith se ha vuelto completamente controversial en la que Jaden y Willow cada vez nos sorprenden más con sus opiniones y comportamientos que rompen estereotipos respecto al sexo.

En una ocasión la joven reveló que vio por accidente a sus padres teniendo relaciones y fue este el primer contacto que la joven tuvo con el sexo.

Jada Pinkett quedó impactada con la revelación de Willow Simith

El secreto nunca antes mencionado fue revelado por la hija de "El príncipe del rap" durante una de las transmisiones del programa Red Table Talk.

"Mi primera experiencia de contacto con el sexo fue viéndote a ti con papá en la cama", dijo Willow durante el programa que conduce junto a su mamá.

Jada quedó completamente sorprendida y le pidió a su hija que le relatara el hecho. "¿Cuándo demonios nos viste?", preguntó impactada.

“Fue en Utah. Bajé a buscar un poco de jugo y los vi durante un momento, pero me marché corriendo", relató la joven, quien además recordó haber pensado: "Dios mío, esto es una locura… ¿Qué acabo de ver?".

Jada solo río y afirmó no recordar la ocasión.

Te mostramos en video: