Melissa McCarthy podría ser Úrsula en nueva versión de La Sirenita

Disney juega duro para garantizar el éxito de sus más queridas películas. La revista Variety reveló que la compañía negocia con Melissa McCarthy su participación en la nueva versión de La Sirenita. La versátil actriz interpretaría a la malvada Úrsula en la adaptación a la vida real.

Un reporte de EFE, afirma que la carrera de Melissa McCarthy la pone como firme candidata para encarnar a la enemiga de Ariel. La actriz ha logrado dos nominaciones en los Óscar: una como mejor actriz de reparto por Bridesmaids, en 2011, y la otra como mejor actriz por ¿Can You Ever Forgive Me?, el año pasado.

Con todo

Y es que Disney quiere que sus clásicos animados cobren vida con los mejores. Pues, ya se anunció que Rob Marshall, quien estuvo al frente de Mary Poppins Returns, estará a cargo de la dirección de la película.

La banda sonora mantendrá algunas canciones de la película original y también incluirá temas nuevos firmados por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda. Merken ganó dos Oscar por la banda sonora y el recordado éxito Bajo del Mar cuando se estrenó la producción en 1989.

Mientras que Lin-Manuel Miranda, autor del exitoso musical de Broadway Hamilton, será además uno de los productores.

Más estrellas

Hace pocas semanas, el portal The Digital Wise reveló que Noah Centineo y Harry Styles se disputan el papel del príncipe Eric. Una idea que trae de cabeza a sus seguidoras, quienes creen que ambos están listos para encarnar al amor de Ariel.

Por su parte, Variety advirtió que todavía no hay un acuerdo cerrado con Melisa McCarthy y que las conversaciones están todavía dando sus primeros pasos. La Sirenita se suma a El Libro de la Selva, La Bella y La Bestia, Dumbo, Aladín y El Rey León, que ya Disney llevó a la vida real de la mano de actores y mucha tecnología.

