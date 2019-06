Michelle Renaud reveló que su relacion con Josué Alvarado pasó por momentos "muy tóxicos"

El divorcio entre Michelle Renaud y Josué Alvarado ha sido uno de los más polémicos de la farándula mexicana en los últimos años, y ahora la actriz ofreció unas declaraciones para poner las cosas más incómodas.

La actual conductora del programa D-Generaciones dijo que en los ocho años de matrimonio que tuvo con el empresario, hubo varios episodios que no eran dignos de una relación sana y que el nacimiento de su hijo fue como un abrir de ojos para ella.

“Yo duré ocho años con el papá de mi hijo enamoradísima absurdamente (…) Había muchas cosas de mi relación que eran muy tóxicas, que yo dejaba pasar por el enamoramiento que tenía. Y cuando me hice mamá, mi hijo me hizo entender que las cosas tóxicas no funcionan en una familia. Fue mi hijo el que me hizo tomar la decisión de que yo no quiero seguir en este matrimonio”, detalló.

Michelle Renaud también habló sobre los rumores de un romance con Danilo Carrera, quien fue su compañero en 'Hijas de la Luna'.

“En mi divorcio todo estaba muy claro, lo quería hacer muy bien, muy buena onda, pero el exterior sí se puso más punk. Yo no entendía como él, mi hijo y yo podíamos estar bien, y TVNotas me estaba inventando pend***das y la gente ya me estaba juzgando (…) Eso creo que sí puede generar como conflictos”, expresó.

