Michelle Carvalho arremete contra Lisandra Silva: "Me haces la vida imposible, malagradecida"

Con un extenso descargo, Michelle Carvalho desclasificó detalles inéditos de su enemistad con Lisandra Silva. La modelo brasileña utilizó sus redes sociales para publicar varios videos contando su historia, dentro de la cual cuestionó los comportamientos de la ex Doble Tentación.

Y si bien no dio su nombre, dio a entender que se trataba de ella debido a los episodios que recordó, entre los que figuró su antigua relación con Marco Ferri, que también tuvo un romance con la cubana. De hecho, su enemistad comenzó precisamente por este tema, y se mantiene hasta el día de hoy.

"Ayer yo hice público quién mandó a denunciar mis fotos y empieza con 'L'. No les voy a hablar su nombre entero porque me quema hasta la lengua de tanto veneno que hay ahí", partió diciendo Michelle Carvalho. "Estoy enojada porque no me entra en la cabeza un ser maligno que vaya cobardemente a pedir a sus fans que denuncien. ¿Es por envidia?, ¿por qué?", agregó.

Posteriormente, dijo que la aludida habla sobre todas las personas que no le agradan en un grupo de WhatsApp. Algo que se traduce en la publicación de pesados comentarios en las cuentas de los afectados. "Eso me amargó el día, porque es una mujer tan bella, pero lo que tiene de belleza, no lo tiene de humildad. No me parece que a donde yo vaya, todos te pelen", continuó.

Luego, comentó que si bien todos se hicieron conocidos por alguien en Chile, Lisandra Silva fue una creación suya. "Más encima me tratas mal. Me haces la vida imposible, más encima malagradecida. Y eso me tiene como 'no puedo creerlo"", dijo, revelando que Marco Ferri la engañó con la aludida en Miami.

"Yo recuerdo que cuando traje a Marco a Chile, ¿Marco cómo me pagó?, me estaba cagando contigo en Miami. Y ahí no feliz, te trae también", contó. "Entonces giras en torno a mí, ¿y así me tratas?", siguió.

Finalmente, dijo que no puede creer que una mujer de 35 años esté buscando pelea y haciendo la vida imposible a una niña de 25. "Madura, ¿ya?, madura", cerró.

Te recomendamos: