Kel Calderón tras reencuentro con Pangal Andrade: "Lo quiero muchísimo"

El pasado miércoles, Kel Calderón se encontró con Pangal Andrade en un evento realizado como parte de una campaña liderada por una tarjeta de crédito.

La cita tuvo lugar en el restaurante Vista Santiago, en el Cerro San Cristóbal. Hasta ahí llegaron los rostros de la marca, siendo el aventurero uno de los primeros en llegar. Posteriormente, hizo su entrada la influencer que, tras intercambiar unas miradas con su expareja, se acercó a saludarlo y conversar.

El encuentro de ambos sorprendió por la cercanía y la buena onda que mostraron. Según explicó Kel Calderón, después de su ruptura siguieron teniendo una buena relación, lo que se reflejó durante la jornada.

Así lo confesó a Glamorama, indicando que sigue habiendo cariño de su parte. "Yo quiero muchísimo a Pangal. Espero que sea mutuo. Y la verdad es que nosotros terminamos en súper buenos términos. Fueron como diferencias irreconciliables. Pero la verdad nunca fue como un quiebre sanguinario que nos haya dejado odiándonos", dijo.

"Muchas veces nos ayudamos mutuamente. Igual han pasado casi dos años. Pero nos ayudamos mutuamente. Yo tengo mucho cariño por la familia de Pangal, sobre todo, porque siempre me acogió a mí como reina, a su mamá. Había sido la única suegra que he tenido que me quería. Todas las suegras anteriores me odiaban. Y con ella tengo una muy buena relación", agregó.

Consultada por el éxito que ha tenido Pangal, dijo sentirse contenta de que le vaya bien. "Siempre lo digo. Tengo una relación súper cercana con su familia. Y a él le tengo un montón de cariño. Ha sido por lejos la relación más larga e importante que tuve. De todas formas, me encanta que le vaya bien. Imagínate. Sería la ex del demonio si le deseara mal. De repente creo que comete errores, y lo reto, pero generalmente e porta bien", explicó.

"Es divertido. La gente nos ve y es como si hubiera muerto alguien", cerró.

