Jordyn Woods cree que Khloe Kardashian es una mentirosa y esta es la razón

Luego de que se estrenara el capítulo de Keeping Up With The Kardashians, en el que salió a la luz todas las reacciones de la Kardashian-Jenner por la traición de Trsitan Thompson, Jordyn Woods acusó a Khloe Kardashian de decir mentiras.

En las nuevas revelaciones del reality show, las Kardshian dieron su versión de la historia, sin embargo, Jordyn no concuerda del todo con lo que en este episodio se dice.

Durante el programa, Khloe aseguró que Jordyn nunca se disculpó de ningún modo con ella, luego de que fuera captada besando a su pareja, Tristan Thompson, en una “after party”.

Khloe Kardashian no quiere saber nada de Jordyn Woods

“Ahora lo está minimizando. No estoy diciendo que las cosas no puedan suceder. Soy la persona más comprensiva y tranquila, pero Jordyn nunca dijo ‘lo siento'”, dijo Khloe para las cámaras de reality.

Jordyn no quiso quedarse sin expresar su versión y aseguró que las afirmaciones de Khloe son falsas. La ex mejor amiga de Kylie Jenner ofreció una entrevista a Entertainment Tonight y dijo que ha buscado diversas formas de disculpas.

“Es solo que las cosas pasan, y por supuesto que lo siento y me disculpo por todo lo que puedo”, expresó Jordyn.

El error de la joven de 21 años le costó la relación con quien fue su mejor amiga desde la adolescencia, Kylie Jenner, así como la familiaridad que mantenía con las Kardashian.

