"La gente se shockea cuando lo digo": Vesta Lugg sorprende con particular confesión sobre la maternidad

Durante el último tiempo, la agenda de Vesta Lugg se ha visto copada con actividades. Y si bien ya tiene algunos planes a futuro, ninguno de ellos considera el matrimonio y la maternidad. Así lo aclaró durante una entrevista con Página 7, en la que profundizó sobre el tema. "No me veo como mamá. Todavía la gente se shockea cuando lo digo", dijo.

"La mayoría de mis amigas quiere ser mamá y las respeto, pero hoy en día la mujer no tiene que ser mamá para ser mujer. Aún se asocia a las mujeres como un objeto que se reproduce, que cocina, que hace el aseo", agregó, detallando que su postura ha generado impacto en su entorno.

"Hay gente que me ha dicho ‘¿cómo te vas a desarrollar como mujer si no te reproduces?’. Como que tú has fallado como mujer porque no vas a tener hijos. Otorgan un montón de autorespuestas que, si yo no te las doy, no tienes por qué asumirlas", explicó.

Al parecer el tema no solo ha causado controversia entre sus cercanos. Según comentó la influencer, esto también le ha traído problemas con sus parejas. "Yo no me veo casada, pero si mi pareja se quiere casar y es importante para ellos, es una conversación y lo haremos si es importante. Pero tener hijos es distinto. Un papel a tener que criar y darle amor a alguien 18 años de una vida son compromisos totalmente distintos", señaló Vesta Lugg.

Sin embargo, aclaró que sus papás la apoyan completamente. "Mis papás son papás del 2019. Tienen una hija que armó una revista digital, que no fue a la universidad y que no quiere ser mamá. Ellos han evolucionado con los tiempos", sostuvo.

