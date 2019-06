Confirmaron a Paul Rudd como parte del elenco de la nueva versión de Cazafantasmas

Si Cazafantasmas es una de tus películas clásicas de todos los tiempos, ahora vas a poder revivir la emoción al ver una nueva versión en 2020 dirigida por Jason Reitman.

Otro de los actores que se unió al elenco es el carismático Paul Rudd, quien protagonizó recientemente Ant-man. Así lo reveló él mismo al grabar un video publicado por Sony Pictures en su Twitter.

“No puedo esperar a unirme al elenco este otoño para los Cazafantasmas”, manifestó frente al icónico edificio donde se grabó la primera película en 1984, ubicado en Nueva York.

Look who accepted the call. #GB20 pic.twitter.com/hs7iqlvRVD

— Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) June 27, 2019