Netflix oficializa salida de la comedia "The Office" de su catálogo

La comedia "The Office" dejará Netflix, luego que NBCUniversal decidiera mantener la exclusividad del programa para su plataforma digital, que pronto estará disponible. La información fue confirmada por la compañía a través de su cuenta Twitter, en Estados Unidos.

Protagonizada por Steve Carell, desde el 2005, es uno de los contenidos más populares en Netflix. Está basada en la serie británica homónima creada por Ricky Gervais, donde se narra el día a día de una empresa papelera en Scranton. Una de las claves de su éxito es que utilizan el estilo de falso documental.

Según una reseña de la agencia EFE, el programa saldrá oficialmente del catálogo de Netflix en el 2021. Mientras tanto, los usuarios podrán continuar “haciendo maratones” de la comedia hasta enero de ese año.

“Estamos tristes de que NBC haya decidido retirar 'The Office' para (llevarla a) su propia plataforma de streaming”, dice el tuit con el anuncio. Mensaje que recibió miles de comentarios de fanáticos que lamentan la medida.

We're sad that NBC has decided to take The Office back for its own streaming platform — but members can binge watch the show to their hearts' content ad-free on Netflix until January 2021

— Netflix US (@netflix) June 25, 2019