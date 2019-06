Estas han sido las fechas más significativas en la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

La relación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson puede haber terminado pero eso no detuvo al baskebolista a desearle feliz cumpleaños a la madre de su hija.

En el marco del día especial de Khloé, haremos un recorrido por las fechas y momentos claves de su relación:

2 de septiembre de 2016: Todo comenzó cuando TMZ informa que Khloé Kardashian y el jugador de los Cleveland Cavaliers Tristan Thompson "han estado pasando juntos un tiempo muy serio y de calidad". Los dos fueron vistos saliendo de un club nocturno llamado Bootsy Bellows donde parecían estar disfrutando de la compañía del otro.

Del 15 al 18 de septiembre de 2016: Khloé y Tristan se reúnen en Miami, donde se presentan en la gira de "Saint Pablo" de Kanye West y celebran en el cumpleaños de Flo Rida en el club LIV. Posan para las fotos, y un amigo se hace cargo del comentario de Khloé y publica un video de los dos besándose.

11 de abril de 2017: Khloé se sienta para una entrevista con ES Magazine durante la cual dice que "nunca ha estado en este tipo de amor" y que "sí" se casaría con Tristan si él se lo propusiera. "Me encantaría tener una familia", dice ella. "Hemos hablado de eso … Sé que es un padre impecable".

20 de diciembre de 2017: Khloé confirma su embarazo en una publicación emocional en Instagram que muestra una foto en blanco y negro de su vientre embarazado. La foto también cuenta con un anillo de diamantes masivo que Khloé lleva en ese dedo. Los fanáticos comienzan a especular que los dos pueden estar comprometidos.

16 de febrero de 2018: según un informe de Us Weekly, Tristan Thompson no actuaba como alguien con una novia embarazada durante el fin de semana de las Estrellas de la NBA. Aparentemente, tuvo un "encuentro inapropiado" con no una, sino DOS mujeres.

Thompson fue visto "poniéndose cómodo" con los modelos Jasmine Rose y Maya Nova James, según el informe.

11 de abril de 2018: Tristan Thompson es acusado de haber engañado a Khloé Kardashian luego de que videos de él con varias mujeres diferentes han llegado a la web. Primero, el jugador de la NBA fue visto besando a una mujer en un bar en la azotea llamado PH-D en Manhattan. Se cree que la mujer es la modelo de Instagram Lani Blair. Las imágenes obtenidas por TMZ también muestran a Tristan llegando a su hotel, después de salir del bar, con una mujer misteriosa.

12 de abril de 2018: Khloé da a luz su bebé con Tristan. TMZ y E! confirman la entrega con una fuente cercana a la pareja. Kris y Kim, según se informa, volaron a Cleveland para estar al lado de KoKo durante el parto. ET informó que Kourtney y su mejor amiga, Malika Haqq, estaban en la sala de partos cuando Khloé dio a luz.

4 de mayo de 2018: Según Us Weekly, Khloé y Tristan están "completamente unidos". Una fuente de información le dijo al sitio que Khloé ha visto todas las fotos y videos de Tristan con otra mujer. Sin embargo, ella todavía está enamorada de él.

20 de febrero de 2019: Después de la noticia de que Tristan estaba de fiesta en L.A., según nuevos informes, este le había sido infiel con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Khloé le ha dado a Tristan muchas oportunidades, pero esta claramente ha ido demasiado lejos para que ella pueda perdonarlo.

14 de abril de 2019: Tristan estuvo presente en el primer cumpleaños de su hija, pero eso no significa que Khloé tuviera que darle la hora del día. Mujeres de todo el mundo aplaudieron cuando Khloé ignoró completamente a su ex en la fiesta de True.

27 de junio de 2019: Aunque Khloé y Tristan se hayan separado hace meses, ahora están más cerca que nunca … literalmente, ¡porque Tristan acaba de comprar una casa justo afuera del vecindario de Khloé!

