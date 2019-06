Exparticipante de "MasterChef" ingresa a "Resistiré" y se enfrenta con Ariel Levy

View this post on Instagram

Hola amigos!!! Hoy su cumpa que hace los sándwiches más bknes del universo y galaxias paralelas (o sea yo!! 😎), estará en @megarealityoficial Para que vean que no solo es una cara bonita, un cuerpo perfecto, además lucha y es acosado por las peucas del reality!!! (Cómo culparlas, si estoy así de guapo 😎) Hoy después de Meganoticias, en Resistiré, @xtremeclubluchalibre visita y le da una paliza a @ariel_levy… Y este Viernes 28 de Junio y Sábado 29 de junio, desde las 19:30 hrs. hasta las 00:00 o hasta que se venda todo!!. Mechadas, Lomitos y Boris's (vegan). Todo esto para llevar en La Bundy House!!! (Sector Conchalí y al rededores). En la foto, Mechadas Italianas con veganesa, lechuga y cebolla caramelizada en masa que pidieron los clientes!!! No lo olviden… Mechadas. Lomitos. Berenjenas en Tempura (Boris Müller). Mayo Casera. Mayo Rocotto. Mayo de Brocolí Vegan. Veganesa (mayonesa hecha en base a leche de soya con ciboulette). Tomates. Paltas. Ají verde. Cebolla caramelizada. Cebolla morada. Pebre especial. Hummus de porotos negros. Lechuga. Y como invitados especiales en esta ocasión: Hummus de Pimentón Y Hummus de albahaca, gracias a la pulenta @memeifood Que está apoyando con sus preparaciones veganas increíbles!!! (Pueden seguirla y no se arrepentirán!!) A sólo 4 Lucas!!… Todo esto a la Bundy en mi mansión Playboy (Ventura Laureada 2506, Conchalí). Todo esto para llevar. Pedidos y consultas vía inbox. Sandwich 4000 Cerveza 1/2 litro lata heladita 1000. Bebida lata 1000. Ventura Laureda 2506, Conchalí. Y recuerden, todas las carnes que ocupamos para la elaboración de nuestros productos son de @carnesmallorca, La mejor atención, la mejor carne!! Y recuerden, Si pueden cerrar la tapa, NO ES UN BUNDY!!