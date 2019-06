Tienes que ver El canto del lobo en Netflix, una película perfecta si amaste Chernobyl

View this post on Instagram

[Review] Le Chant du Loup, Antonin Baudry (2019). 9/10. . Avec Le Chant du Loup, Antonin Baudry signe un premier long-métrage effrayant de réalisme. D'une virtuosité incroyable, le film livre un spectacle absolument haletant, utilisant brillamment le son comme outil de tension et d'émotion. Un thriller dramatique immersif et suffocant, où chaque décision porte le poids du contexte géopolitique (dissuasion nucléaire). Impressionnant coup d'essai !