Scott Disick excluye a Sofia Richie de su reality show luego de viaje con Kourtney Kardashian

Como si las cosas no pudieran ponerse aún más tensas entre Scott Disick y Sofía Richie abre una nueva ventana, después de que él la abandonó para una escapada a Costa Rica, con su ex Kourtney Kardashian, medios estadounidenses reseñan que él acaba de dar otro golpe a su amor de joven al eliminarla de su próximo reality show, ‘Flip It Like Disick!’.

"Sofía quedó excluida del programa de Scott porque no agregó nada interesante a eso”, dijo una fuente cercana a Scott, de 36 años, según reseña el portal RadarOnline.

"Los productores simplemente sintieron que, al final, tenerla solo le quitaría".

Sin embargo, la fuente agregó que Sofía podría volver, todo dependerá de cómo se desenvuelva su historia.

Scott Disick sigue unido a las Kardashian

Sin embargo, como saben los fanáticos, la relación de Scott con Sofía, de 20 años, ha tomado un segundo plano frente a su relación su ex suegra, Kris Jenne.

"Realmente parece que este es el principio del fin de Scott y Sofía. Scott está tan ocupado sin parar y cuando Kris no le está dando órdenes, está con sus hijos o trabajando en su programa", dijo la fuente a Radar.

“Las vacaciones con Kourtney fueron solo la guinda del pastel. Lo triste es que Sofía sabe que Kourtney será parte de su vida y a ella todavía le está costando mucho aceptarlo", detalló.

