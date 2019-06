Revelan la "discusión" que hubo entre Alex Rodríguez y Kylie Jenner en la Met Gala

En una entrevista en Sports Illustrated, Alex Rodríguez compartió algunas historias de su paso por la Met Gala este año. Se sentó entre Idris Elba y Donatella Versace, pero fue Kylie Jenner, desde el otro lado de la mesa, lo que llamó su atención.

Kylie Jenner se enteró de lo que dijo el prometido de Jennifer López y no tardó en responder.

Umm no i didn’t. We only spoke about Game of Thrones 🤷🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ https://t.co/EnItnYlq0R

Kylie fue a su cuenta Twitter y respondió directamente a la revista People, los primero en comentar de la noticia, diciendo que ella y Alex no hablaron sobre su fortuna, hablaron sobre los últimos capítulos de Game of Thrones.

El mismo Aléx Rodríguez respondió el tuit de Kylie diciendo que esto era correcto "oh por Dios, eso es correcto Kylie. Era yo hablando sobre ti línea de maquillaje y lo mucho que mis hijas te adoran".

OMG that’s right @KylieJenner!! It was me talking about you and your makeup line and how much my girls love you. #GOT #respect #alllove https://t.co/WjhoBMWeq6

— Alex Rodriguez (@AROD) June 26, 2019