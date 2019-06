Faloon Larraguibel envía potente mensaje cansada de los rumores

Hace unas semanas, Faloon Larraguibel generó preocupación luego de publicar un enigmático mensaje que suscitó rumores sobre su vida personal. "No esperes nada de nadie’ o de nadien. Mejor sola que mal acompañada… Más sola que… ¡Quién da más!", puso.

Sin embargo, ahora apareció nuevamente en redes sociales con un extenso descargo en el que dijo estar cansada de las habladurías.

La ex chica Yingo publicó el mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de una selfie suya. "Es tan fácil cagarle la vida a una persona con cahuines, comentarios o simplemente inventando una historia que no es cierta", escribió, para luego referirse a los adolescentes que sufren con este tipo de situaciones.

"Imagínate como sería para un joven de 15 años soportar que se invente algo de él y se difunda entre su círculo, lo terrible que debe ser intentar para él desmentir algo, eso muchas veces lleva al suicidio, un claro ejemplo de la joven que se quitó la vida por bullying es katy Winter, la molestaron tanto que no pudo soportarlo y no pudo entender que había otra salida", agregó.

Para finalizar, Faloon Larraguibel escribió una potente frase. "El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde y el idiota se lo cree", dijo, añadiendo: "que triste es que personas se dediquen hacer daño divulgando algo que no tienen certeza si es verdad o no, el respeto se da a todo el mundo sin excepciones, no a unos si y a otros no… Todo va de la mano no creen?".

