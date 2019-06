Estrenan el último tráiler de la temporada final de Orange Is The New Black

Orange Is The New Black es una serie que marcó el comienzo de una era monumental para Netflix, y durante seis temporadas inolvidables abordó sin temor alguna las historias de mujeres en una prisión sin ningún temor, marcando pauta y haciendo historia en cuanto al empoderamiento femenino en el espectáculo.

En su temporada final, de acuerdo a la sinopsis oficial ofrecida por Netflix, las damas de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. La amistad entre Taystee y Cindy todavía está en juego mientras se avecina su sentencia, Gloria y su personal de cocina se enfrentan a la dura verdad de la nueva fuente de ganancias de Polycon, mientras que otros persiguen drogas o sueños y se enfrentan a la realidad de su lugar en este mundo.

Para esta temporada final, el elenco y creadores de Orange is The New Black están homenajeando a sus apasionados fans, que han evangelizado este amado show a través de los años, dándole la oportunidad al 'Orange Army' de crear el arte del final de la serie.

Diez dedicados, talentosos y diversos artistas de todo el mundo (Reino Unido, Armenia, Brasil, Italia y Estados Unidos) fueron seleccionados a través de las redes sociales para mostrar su pieza en autobuses, edificios y espectaculares en todo el mundo, como parte de la celebración del estreno de la temporada final.

