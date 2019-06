Chris Carpentier en picada contra Ignacio Román: "Tampoco sabía pelar una papa"

Siguen las repercusiones tras los dichos de Ignacio Román, quien criticó a la ganadora de la cuarta temporada de MasterChef, Camila Ruiz. La profesora de 28 años se defendió de manera impasible, luego que este la reprochara a través de redes sociales por no saber pelar una palta. "No es quién para andar emitiendo comentarios o juicios sobre alguien que no conoce", dijo. Una actitud muy distinta a la del chef Chris Carpentier, que se fue en picada contra el rostro del asaíto.

"Yo creo que siempre hay que ser humilde en la vida. O sea, él llegó peor. Tampoco sabía pelar una papa y en el camino aprendió. Entonces, Camila ganó, él no. ¿Qué más te puedo decir?", dijo en conversación con el programa Intrusos, de La Red.

"Creo que uno tiene que ser siempre humilde. No porque logró cerrar un contrato de buena factura con un supermercado, o porque tuvo la oportunidad de ser mediático, y hacer un libro o dos, tener un pasar más cómodo económicamente, tiene que cambiar su manera de ser", agregó, aludiendo a la carrera que desarrolló Ignacio Román luego de su participación en el programa de Canal 13.

Finalmente, hizo un llamado a redirigir sus críticas hacia los jueces y no a la participante, y aclaró que al menos Camila logró algo que él no: ganó el concurso. "Si quiere criticar, que nos critique a nosotros, pero es injusto criticar a una chica que lo dio todo. Y que, en definitiva, logró algo que él no ha logrado. Y ella le podría responder ‘bueno, no sé pelar papas, pero yo gané", señaló Chris Carpentier.

