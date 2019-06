¡No se quedó callada! Camila Ruiz responde críticas de Ignacio Román tras ganar "MasterChef"

El triunfo de Camila Ruiz en la cuarta temporada de MasterChef dejó a varios disconformes. Uno de ellos, fue el participante de la primera edición Ignacio Román, que arremetió en contra de la profesora con un polémico tuit.

"Felicidades a la ganadora @MasterChefChile. Cuando sepa pelar una palta, conversamos. Congratulations. Esperaba que primara la gastronomía. Más de lo mismo. Buenas noches. Mejor sigo cocinando", dijo el rostro del asaíto, generando una verdadera controversia con sus dichos.

Esto, porque sus palabras fueron replicadas por varios usuarios de la red social, quienes lo tildaron de "resentido", e incluso, aludieron a su parálisis facial con pesados comentarios. Él se defendió, y en una entrevista señaló: "Sí, dejé la embarrada con el twitter, pero es lo que pensaba más de medio Chile…".

Ignacio Román tras mensaje a Camila Ruiz: "Dejé la embarrada, pero es lo que pensaba medio Chile" El participante de la primera temporada de "MasterChef" se defendió tras la polémica que causaron sus palabras

Camila Ruiz no se quedó callada, y en conversación con Publimetro declaró: "No tengo nada que decirle a Nacho. Veía harto ‘MasterChef’, consideraba que cocinaba bien, pero de ahí a ponerse a opinar… A ser mala onda con alguien que no conoces, que no sabes qué hace ni por qué hizo ciertas cosas en el programa. No es quién para andar emitiendo comentarios o juicios sobre alguien que no conoce".

Consultada sobre qué hará con los 25 millones de pesos que ganó en el programa, dijo que planea crear su propio centro de cocina. "Algo así como un ‘kitchen club’ para niños y ver cómo me va resultando. Organizar bien todo, tengo el apoyo de mi hermano y algo lograré hacer respecto a la cocina y la educación. Me gusta mucho ser profesora, los niños me dan mucha alegría y energía día a día. Además, son los mismos niños los que me preguntan cuándo lo voy a abrir", explicó.

Te recomendamos: