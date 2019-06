FOTOS: Belinda deja atrás su imagen angelical y se tatúa todo el cuerpo

Belinda no deja de sorprendernos y esta vez ha dejado a sus fans sin palabras al mostrar su nuevo look.

Y es que la cantante decidió tatuarse todo el cuerpo y dejar atrás su imagen angelical que había tenido por años.

Esto, para el video con Los Ángeles Azules de su nuevo tema “Amor a primera vista”.

A post shared by Belinda (@belindappop) on Jun 25, 2019 at 3:29pm PDT

Pero, parece que los tatuajes no son de verdad y solo fue para el video, pues a través de sus redes compartió las atrevidas imágenes preguntándole a sus fans si se tatuaba el cuerpo por completo.

“Estoy pensando seriamente en tatuarme todo el cuerpo… esto es real!!! Que opinan”, fue el mensaje de Belinda.

A post shared by Belinda (@belindaphotos) on Jun 25, 2019 at 1:57am PDT

Sus fans de inmediato respondieron y le dieron su opinión sobre esta idea.

"Nooooooooooo eres una persona muy hermosa no lo eches a perder tu cuerpo", "No Belinda así estás hermosa , no lo hagas", "Eres hermosa y no necesitas de tatuajes", "no me gusta, eres una niña hermosa", y "las princesas no se tatúan", fueron algunas de las opiniones de sus fans.