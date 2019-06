María Teresa Matus despierta rumores sobre nuevo romance con misterioso registro

Con un enigmático registro, María Teresa Matus levantó las sospechas sobre un posible nuevo romance. La exesposa de Arturo Vidal publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece entrelazando sus manos con un hombre de quién aún se desconoce su identidad.

Un corazón fue todo lo que apareció en las imágenes, por lo que inmediatamente se presumió que podría tratarse de un nuevo amor. Y es que desde su ruptura con el deportista, la madre de tres hijos se ha mantenido en completo hermetismo.

Recordemos que María Teresa Matus y Arturo Vidal terminaron su relación a comienzos de año, luego que se confirmara que el futbolista estaba teniendo un romance con la modelo colombiana Sonia Isaza.

Su relación se confirmó en abril de este año, durante los festejos por un nuevo triunfo del Barcelona. En ese momento, la pareja publicó un video besándose, oficializando lo que se venía rumoreando desde hace un tiempo.

Cabe señalar que María Teresa Matus se encuentra viviendo en España junto a sus hijos y su hermano Felipe Matus. Recientemente, encendió las redes sociales con un enigmático mensaje que, según se presumió, era un mensaje para el deportista.

"No confíes en todo lo que ves… No creas en todo lo que escuchas… Y no digas todo lo que sabes. Lindo día para todos", escribió.

¿Palo para Arturo Vidal? María Teresa Matus enciende las redes con enigmático mensaje Recibió el apoyo de sus seguidores

Te recomendamos: