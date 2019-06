Kim Kardashian se lanza a la industria de las fajas y anuncia colección

Kim Kardashian ahora se está involucrando a la industria de las fajas. La celebridad se acercó a Twitter para compartir imágenes de su próxima línea de modelados, Kimono.

"Finalmente, puedo compartir con ustedes este proyecto que he estado desarrollando durante el último año", escribió. "Me apasiona esto desde hace 15 años. Kimono es la opción de prendas que ofrece soluciones para mujeres, realmente funcionan".

Se espera que la colección Kimono Solutionwear se lance el próximo mes y estará disponible en tamaños XXS a 4XL en nueve tonos, según Kardashian. Kimono ya tiene cuentas activas de Twitter e Instagram, así como un sitio web donde los compradores pueden registrarse para unirse a la lista de espera antes del lanzamiento.

Finally I can share with you guys this project that I have been developing for the last year.

I’ve been passionate about this for 15 years.

Kimono is my take on shapewear and solutions for women that actually work.

Photos by Vanessa Beecroft pic.twitter.com/YAACrRltX3

