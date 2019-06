Jada Pinkett Smith reveló que tiene una "relación no sexual" con la ex esposa de Will Smith

Jada Pinkett Smith habló sobre su relación con la ex esposa de Will Smith, Sheree Zampino, en el último episodio de su programa Facebook Watch, Red Table Talk, que se titula "Relaciones no convencionales" y destaca el término "throuple", que se define en el episodio como "tres personas que tienen un romance consensual".

"¿Sabes lo que es tan interesante, sin embargo? El motivo por el que no es tan extraño para mí también es que he tenido una relación no sexual durante años con Sheree", dijo Jada. "Cuando tienes a tu esposo que está cuidando a otra mujer y pasando tiempo con otra mujer, es lo mismo".

La estrella de Girls Trip habló con franqueza sobre su relación con Sheree, y el hecho de que fue tan malo cuando ella y Will se casaron por primera vez, en el primer episodio de Red Table Talk. Sheree fue su primer invitado. Las mujeres recordaron que se enfrentaron temprano en su relación antes de llegar a un lugar de respeto mutuo.

"Esto es lo único que diré en retrospectiva", dijo Jada a Sheree. "Debido a que no entendía el matrimonio, no entendía el divorcio. Diré que probablemente debería haber retrocedido".

Las mujeres terminaron intercambiando cumplidos, con Sheree diciendo: "Mi hijo no podría tener una mejor prima adicional".

El episodio sobre relaciones no convencionales fue, como de costumbre, organizado conjuntamente por la hija de Jada, Willow Smith, y su madre, Adrienne Banfield-Jones, a quien se refiere cariñosamente como "Gammy". Jada explicó desde el principio que abordaron el tema porque Willow ha estado interesada en aprender más sobre el poliamor, que se define en el programa como amar a varias personas pero "no hacer swing", que es más sobre el sexo casual. Señalaron que no era lo mismo que la poligamia, que es cuando un hombre tiene múltiples esposas.

