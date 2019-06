"¿Qué te pasó en los labios?": Gala Caldirola recibe críticas por su nueva imagen

Parece ser la tónica en cada una de sus publicaciones. Gala Caldirola se convirtió nuevamente en blanco de críticas debido a una reciente imagen que compartió en Instagram.

La esposa de Mauricio Isla apareció posando frente a la cámara con cabello despeinado. Y si bien recibió varios halagos por su nuevo aspecto, hubo un detalle que no pasó desapercibido por sus seguidores.

Según observaron, los labios de la modelo lucían más hinchados de lo normal. Por eso, inmediatamente presumieron que se había realizado una intervención estética para agrandarlos.

"¿Qué te hiciste en los labios?", fue una de las preguntas que realizaron los usuarios de la red social. "Linda pero tu trompa muy fea", "Y lo último. Que feo su voca", y "Gala creo que abusaste del relleno de labio", escribieron otros.

"Qué te hiciste en los labios? Por favor no te hagas nada más", "Lindo tu pelo, pero tus labios me parece que fue mucho", y "Eres linda por naturaleza. No te hagas nada más", fueron otras de las reacciones.

Pese a esto, hubo quienes salieron en su defensa y se lanzaron en contra de los más críticos. "Qué tienen sus labios? Yo se los veo perfectos", comentó un usuario.

