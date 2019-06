Blake Lively demuestra todo su amor hacía Ryan Reynolds al sorprenderlo en el set de filmación

Si alguien sabe de estilo en Hollywood es Blake Lively. La actriz siempre deslumbra con su presencia en las alfombras rojas y cuando acompaña a su esposo Ryan Reynolds en alguno de sus estrenos, pero esta vez ofreció una lección de lo que es amo verdadero al sorprenderlo en el set de su última película 'Free Guy' a pesar de que está a punto de dar a luz a su tercer hijo.

El protagonista de Deadpool compartió la tierna visita en sus historias de Instagram, con una foto de ambos abrazados.

Ryan dijo que no es extraño para el una visita de Blake en el set de filmación “Blake y yo no hacemos películas al mismo tiempo. Si ella hiciera una película en Tailandia y yo en Vancouver nunca nos veríamos. Operamos como una unidad y eso nos funciona muy bien. Los niños están con nosotros y la familia permanece junta y ahí es donde está el hogar. Así que si estamos en España o Utah o Nueva York, mientras estemos juntos, estamos en casa”, dijo el actor a la revista People hace un mes.

La pareja está a punto de recibir a su tercer hijo, ya tienen dos niños, James, de cuatro años, e Inez, de dos, y según lo confesado por Blake, quiere una familia gigante.

“Siempre he querido una familia grande. Oh, me gustaría (tener) 30 hijos si pudiera”, dijo la actriz a la revista Allure en 2012.

