Angelina Jolie pasea orgullosa con su hija pequeña Vivienne

Vivienne y Angelina Jolie

Mucha polémica ha levantado el etilo de los hijos de Angelina Jolie. Sobretodo Shiloh, quien ya está comenzando (según los rumores) el tratamiento hormonal para la reasignación de sexo.

La historia de Shiloh, así empezó a sentirse incómodo con su identidad de género Siempre se ha sentido más cómodo con el estilo masculino

Asimismo, ha llamado la atención la pequeña Vivienne, quien ha optado por un estilo andrógino, según algunos fans. Aunque en realidad la pequeña tiene 10 años, y que no use vestidos no tiene nada de raro.

Es una niña, y ella busca sentirse cómoda. Por ello, la actriz ha intentado mantener a sus hijos lo más lejos del ojo mediático, y mantiene su vida privada así. No se expone en redes sociales, o en entrevistas innecesarias.

Recientemente ambas fueron captadas paseando por Los Ángeles, California. Vivienne siempre se ha mostrado muy pegada a su madre, y no duda expresar su cariño en todo momento.

Las dos iban de la mano, muy sonrientes, y platicando casualmente. La actriz llevaba un vestido largo blanco, y unas sandalias. Mientras tanto, su hija vestía unos pantalones de mezclilla, y una playera gris con estampado.

La pequeña no debería ser juzgada por aquello que usa o que supuestamente debería usar. Es una niña que disfruta su infancia, ama a sus hermanos, a sus padres y es feliz. Es lo único que debería importarles a todos.

