¿Keanu Reeves y Angelina Jolie enamorados? Mira lo que el actor respondió

Un nuevo rumor desató la euforia entre los seguidores de Keanu Reeves y Angelina Jolie. Según la revista Star, la química surgió entre ambas celebridades luego de que Jolie se hiciera amiga de la mamá del protagonista de John Wick.

La publicación asegura, a través de una fuente cercana a Reeves y Jolie, que Angelina Jolie es vecina de la madre de Keanu, Patricia Taylor, desde 2017. Fue ese año cuando se conocieron, pero la amistad entre Jolie y Taylor se consolidó en el tiempo.

“Keanu está muy cerca de su madre y la visita todo el tiempo. Allí conoció a Angie y ellos descubrieron que tienen muchas cosas en común y la química estaba allí definitivamente”, destacó el informante a la revista Star.

De locos

Sin embargo, Keanu Reeves salió al paso de los rumores con una declaración muy particular. Durante una presentación de su nueva película John Wick: Chapter 3 Parabellum, el actor fue interrogado por los medios sobre el supuesto amorío.

“¿Qué? No sabía eso… es de locos”, respondió Keanu riendo. Así desestimó la supuesta química entre ambos y no perdió la oportunidad de comentar cómo se siente ante el éxito de sus dos más recientes producciones: John Wick y Always Be My Maybe, transmitida por Netflix.

Nuevo proyecto

La revista Star también informó que Reeves y Jolie tienen entre sus planes profesionales trabajar en una película juntos. Ello, dice la publicación, sería otro lazo que aviva el romance entre ambos.

Sin embargo, esta noticia no ha sido confirmada por ninguno. De hecho, este domingo se vio a Angelina Jolie pasear con su hija Vivienne, por una calle de Los Ángeles, muy entretenida y relajada.

