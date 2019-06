Jenny García se quedaría sin trabajo ya que "Ponte Fit" saldrá del aire

View this post on Instagram

“ El camino al éxito puede ser largo, pero si no lo intentas es infinito” …..👊🏻🦁💯❤️ . #elleón #rugiendoylatiendo #lovchameleon #fitness #fitnessgirl #fitnessmotivation #beach #beachgirl #beachbody #blogger #sun ##bikini #bikinisexy #bikinigirl #positivemindpositivelife . Photo : @nando10oficial ❤️