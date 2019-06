Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron nueva colaboración luego de meses de rumores

Durante meses, Shawn Mendes y Camila Cabello han estado provocando rumores de una nueva colaboración luego de su éxito "I Know What You Did Last Summer", avivando el entusiasmo de los fanáticos con sugerencias sobre las redes sociales y apariciones en público.

Hoy, todos esos consejos han llegado a buen término, con Mendes anunciando que él y Cabello lanzaon un nuevo single, "Señorita", este viernes.

Mendes hizo el anuncio en una breve publicación en Twitter, escribiendo solo "#Señorita 6.21 @Camila_Cabello", seguido de un enlace a Shawncamila.com.

Fanáticos de Camila Cabello y Shawn Mendes especulaban sobre un nuevo tema juntos

El sitio les permite a los usuarios guardar previamente la canción en Spotify y Apple Music, y también ofrece un enlace a la tienda de Mendes, donde los usuarios pueden comprar la canción como un CD (con "empaque exclusivo" opcional o un vinilo, ambos de los cuales incluir una copia digital).

Este anuncio sigue a una especulación de larga duración sobre una colaboración entre Mendes y Cabello, quienes se unieron por primera vez en su primera canción juntos en 2015, poco antes del lanzamiento del primer álbum de Mendes, escrito a mano , y tres años antes del debut en solitario de Cabello, Camila .

Desde entonces, Cabello y Mendes han comenzado a dejar más pistas sobre su colaboración, particularmente en las redes sociales, donde publicaron fotos juntos e hicieron comentarios de Instagram burlándose de " I Know What You Did Last Summer”. Más recientemente, Mendes bromeó El anuncio con un breve video, que parece compartir la misma estética Camila Cabello.

