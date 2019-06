Niurka llama hipócritas a quienes hacen homenaje a Edith González

Niurka causa polémica

Niurka Marcos ha estado envuelta en la polémica una vez más. Siempre se supo que entre ella y Edith González hubo ciertos roces a pesar de ser compañeras de trabajo. Por ello, muchos periodistas aprovecharon a cuestionarla tras la muerte de Edith.

En un inicio se lamentó del oportunismo de quien la cuestionó dado que la muerte de la actriz era un tema muy sensible.

"Está muy fuera de lugar tu comentario, no hay ningún tipo de roce, la señora cumplió su objetivo en esta vida, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó", respondió molesta.

Sin embargo, después comenzó la polémica por sus distintos comentarios.

“Yo fui la mejor 'Aventurera', i'm sorry for everybody!, esté quien esté y se quede, se vaya, se ponga, se siente, se suba, se baje, se ponga… ¡quien quiera verlo! ”, fue el comentario de Niurka. Ya que Carmen Salinas manifestó Edith había sido la mejor Aventurera.

Las nuevas declaraciones

La ira en redes sociales comenzó, y muchos no dudaron en atacar a la cubana. Quien no tuvo problema en defenderse al explicar que no cree en aquellos que hablan bonito de quienes no están, pero solamente cuando ya se fueron.

"Y lo más importante: ojalá le hubieran hecho ese homenaje no a Edith: ¡a todos los que se nos han ido… pero en vida", afirmó.

Ella explicó que prefería los homenajes en vida.

"A mí, cuando yo me pele con 100 años, que me hagan una fiesta, un reventón, de una semana, pero háganme todos los homenajes que quieran en vida, no esperen a que me pele para decir que soy perfecta", expresó.

Y terminó tajante con su característica forma de ser.

“Si se lo hubieran regalado en vida habríamos hablado de otra cosa ¡no sean hipócritas!”

