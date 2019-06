Ex conductor de Tv Azteca revela el daño que Raquel Bigorra le hizo

Poncho de Anda reveló su posición en medio del escándalo de traición que Raquel Bigorra habría cometido contra Daniel Bisogno.

Alfonso de Anda afirmó que Bigorra le hizo daño en medio de su intento de perjudicar a Raquel Bigorra.

“La dejaron fuera Venga la Alegría y ella lo tomó como una venganza personal, de lo cual yo no tenía nada que ver, simplemente, porque el grupo teníamos en ese momento, tuvimos buena química con la persona que llegó a sustituirla (Ingrid Coronado). Yo fui chivo expiatorio y las cosas no se deben de tomar personales, me hizo mucho daño y yo creo que la vida es justa. Yo nunca hice nada malo en contra de ella, hasta el último día, hasta el día de ayer, la vida solita se cobró y, finalmente, me está dando la razón en lo que sucedió. Yo digo que Raquel Bigorra no hizo esto sola, hubo gente que le ayudó, pero dicen que tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata, y la que mató a la vaca fue ella”, dijo en un video a través de sus redes sociales.

Raquel Bigorra habría sido la responsable por las fotos filtradas

El conductor explicó que unas fotografías de él e Ingrid Coronado fueron tomadas durante un viaje de trabajo y fueron utilizadas para perjudicarlos a ambos. Aseguró, además que fue Raquel la responsable.

Danilo Carrera dijo la verdad sobre cuándo empezó su relación con Michelle Renaud La pareja confirmó la relación tras rumores de romance e infidelidad.

“Yo estoy convencido de que ella fue el agente conductor, ella era la que daba la información a Tv Notas y eso lo sé por fuentes muy cercanas, yo sé que ella amenazó con que iba a aprovechar este chisme para destruir a Ingrid sin importarle que iba a afectar a varias familias, eso lo sé”, sostuvo.

Te mostramos en video: