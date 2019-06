Oriana Marzoli y Luis Mateucci se enfrentan en cara a cara: "Todos con los que has estado son iguales"

No cabe duda de que el romance entre Oriana Marzoli y Luis Mateucci fue uno de los más polémicos de los realitys. Sin embargo, parece que los problemas quedaron atrás, puesto que hoy en día mantienen una muy buena relación.

Así quedó reflejado en un reciente video de la plataforma Mtmad, en el que protagonizaron un cara a cara repasando sus episodios de mayor controversia, como cuando la venezolana le dijo a Luis que era muy tacaño.

"Yo te ratifico que sí puedo ser un poco tacaño, pero porque sé administrar y cuido mi plata (…) Tanto yo como todos con los que has estado son iguales", se defendió el argentino.

Posteriormente hicieron un reto en el que debían ponerse en el lugar del otro y revivir situaciones del pasado. Dentro de la dinámica, incluso salió al baile la española Gala Caldirola.

"Imagínate que Gala llama a Luis para contarle que se va a casar, ¿cómo crees que hubiera sido esa llamada?", era una de las preguntas del reto. En este contexto, Oriana Marzoli lanzó una dura opinión sobre la modelo, con quien tenía una mala relación.

"He conseguido casarme con un futbolista, ahora soy una mantenida. No es nada guapo pero tu sabes que a mi sólo me importa el dinero", dijo.

Por su parte, Luis Mateucci tuvo que interpretar a Alex Consejo, expareja de la venezolana con quien le fue infiel dentro del reality Doble Tentación.

"Yo quiero a todos mis ex pero a ti te tengo especial cariño. Me haces mucha gracia", dijo la también empresaria al finalizar el video.

