Itzza es la amiga que pocos conocían de Legarda y ahora le dedica una canción:

Luego de de cuatro meses de la muerte de Legarda, una Youtuber conmovió las redes sociales con una canción que le dedicó a su gran amigo.

Itzza Primera es una de las cantantes que hacían parte del grupo musical de Legarda. Su amistad quedó reflejada en cada uno de los sencillos que alcanzaron a sacar juntos.

Es por eso que para honrar el nombre del artista colombiano, la cantante publicó una canción con una emotiva letra.

Compartiendo el dolor de la partida de Legarda, Itzza reveló que la muerte del artista la tomó por sorpresa.

"Ya que te fuiste y no pude despedirme y que la vida nos tomó así por sorpresa, he requerido de toda la fortaleza para no llorar", dice un de las estrofas.

En la misma canción confiesa que le pide a Dios que cuando ella fallezca pueda reencontrarse con él.

"No me alcanzará la vida para extrañarte", expresa segundos adelante.

Tras la publicación, los usuarios de la red social reaccionaron. Incluso algunos confesaron que fue inevitable no llorar.

"Hermosa letra llena de nostalgia de amor y vida”,"Wow me llego al corazón", "Me hizo llorar, esto es lo mejor del mundo, me encantó", "Se me puso la piel de gallina, eres genial", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.