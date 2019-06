FOTO: “Adamari Lopez está embarazada”: fanáticos insisten a través de redes sociales

Adamari Lopez es una de las conductoras más queridas de la televisión hispana. A pesar de su dulzura y carisma natural, recientemente ha recibido constantes críticas sobre su apariencia, su peso y vestimenta.

Aunque ahora se suma una nueva hipótesis. Seguidores en Instagram aseguran que la también actriz estaría embarazada de su segundo hijo con Toni Costa, papá de su primogénita Alaïa.

Adamari Lopez ¿embarazada?

Durante el programa de Un nuevo día de este viernes 21 de junio, Adamari se mostró con un look en el que se veía muy abultada su zona abdominal, su vientre.

“Adamari Lopez está embarazada, casi me atrevería apostar. Por alguna razón todavía no lo ha anunciado pero ya pronto lo hará. Felicidades chaparrita, aunque no lo has dicho creo y sí estás embarazada”, escribió el usuario @colachone.

“¿Adamari está embarazada?”, preguntó @parcerita_78.

Otros usuarios criticaron su peso nuevamente: “Con todo respeto porque es nuestra chaparrita pero Adamari López cada día está más llenita” escribió @kslahiquita.

Pero sí hubo otros que defendieron la apariencia de Adamari e hicieron un llamado a dejarla en paz. “El peor enemigo de una mujer es otra mujer frustrada. Suban par de fotos de ustedes a ver si no tienen panzas, celulitis o rollitos como uds quieran llamarlo”, manifestó @dr_al.jo.

“Vístete como te dé la gana y no le hagas caso a esas gentes que ni porque es viernes dejan su amargue”, concluyó @gheredia18.

