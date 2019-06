Danilo Carrera dijo la verdad sobre cuándo empezó su relación con Michelle Renaud

Luego de meses de rumores de romance, Michelle Renaud y Danilo Carrera finalmente confirmaron que están enamorados con una foto que ambos publicaron en sus cuentas de Instagram.

Las reacciones de sus seguidores en la red social no tardaron en llegar, pues muchos los acusaron de haber sido infieles con sus parejas anteriores. De hecho, desde el divorcio de Michelle, muchos acusaron a Danilo de haber sido el responsable de la separación.

Según los rumores, el amorío habría iniciado durante la participación de ambos en la telenovela “Las hijas de la Luna”, sin embargo ambos han negado esta versión.

A post shared by Michelle Renaud (@michellerenaud) on Jun 15, 2019 at 8:15pm PDT

View this post on Instagram

“Somos amigos de hace tiempo y la única verdad es que hace poco nos estamos dando la oportunidad de conocernos como pareja”, dijo el actor al programa El Gordo y la Flaca.

“Creo que lo único que te puedo decir por ahora es que estamos enamorados”, enfatizó el ecuatoriano durante la entrevista.

Luego de que ambos publicaran la foto en la que salían besándose, la pareja recibió muchas felicitaciones de otros famosos, pero también tuvieron fuertes críticas.

Antes de esto, los actores eran reservados con su relación y en diversas entrevistas la negaron por completo. Recientemente, Danilo afirmó estar soltero.

“Yo no he hablado nunca de mis relaciones, creo que si llego a tener una relación próxima la manejaré públicamente, ahora estoy soltero, no voy a hablar de nadie. A todas las personas con las que he estado las respeto, las quiero, les deseo lo mejor, así que ahorita te puedo decir que estoy soltero”, había dicho el joven.